Кабмин одобрил увольнение главы Киевской ОГА Володина. Его должен заменить заместитель Кличко
- Автор:
- Олег Панфилович
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Кабинет министров одобрил увольнение главы Киевской областной государственной администрации Василия Володина и утвердил его преемника.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, участвующий в заседании правительства.
В этой должности Володина заменит первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Кулеба. Указ для назначения будет передан президенту Владимиру Зеленскому.
Кулеба родился в Киеве, он выпускник Киевского национального экономического университета. С 2019 по 2020 год возглавлял Департамент городского благоустройства КГГА, в 2021-м назначен на должность заместителя главы Киевгорадминистрации.
- 18 июня 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации.
- В марте 2020-го Зеленский уволил Алексея Чернышева с должности главы Киевской облгосадминистрации. На эту должность Чернышева назначили в октябре 2019 года.