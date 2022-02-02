В Британии провели первый эксперимент по умышленному заражению молодых людей коронавирусом. Он оказался безопасным

Новости

Plastifikator x «Бабель»

В Великобритании провели первый эксперимент по умышленному заражению молодых людей коронавирусом. Он оказался успешным и безопасным.

Об этом пишет Reuters.

Первое в мире подобное исследование на людях было проведено с целью изучения болезни. Оно оказалось безопасным для здоровья молодых людей. Данные подтверждают, что такая модель безопасна и может использоваться для дальнейшего тестирования методов лечения и вакцин против коронавируса.

В ходе исследования коронавирусом намеренно заразили 36 мужчин и женщин в возрасте 18—29 лет. Их поместили в специальную карантинную зону и следили за их здоровьем. Также медики будут следить за ними еще 12 месяцев после выписки. Все они успешно выздоровели без последствий.

По данным компании hVIVO, проводившей эксперимент, такое исследование позволит другим фармацевтическим компаниям проводить тестирование своих препаратов против коронавируса на людях в 2022 году при условии соблюдения всех правил этики и разрешения регуляторов.