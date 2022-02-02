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Кузьмин Александр / УНИАН

Александра Трухина исключили из партии «Слуга народа». Соответствующее решение приняла глава партии Елена Шуляк.

Об этом сообщила спикер партии Юлия Палийчук.

«Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии. Партия также призывает фракцию «Слуга народа» в Верховной Раде собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения», — говорится в заявлении Елены Шуляк.

Накануне журналисты «Украинской правды» обнародовали видео с нагрудных камер патрульных полицейских, которые были на месте ДТП с участием депутата, а также разговор с одним из правоохранителей. Как видно на видео, вероятно, нетрезвый Трухин пытается покинуть место аварии и предлагает деньги участникам происшествия.