Александра Трухина исключили из партии «Слуга народа»
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Кузьмин Александр / УНИАН
Александра Трухина исключили из партии «Слуга народа». Соответствующее решение приняла глава партии Елена Шуляк.
Об этом сообщила спикер партии Юлия Палийчук.
«Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии. Партия также призывает фракцию «Слуга народа» в Верховной Раде собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения», — говорится в заявлении Елены Шуляк.
Накануне журналисты «Украинской правды» обнародовали видео с нагрудных камер патрульных полицейских, которые были на месте ДТП с участием депутата, а также разговор с одним из правоохранителей. Как видно на видео, вероятно, нетрезвый Трухин пытается покинуть место аварии и предлагает деньги участникам происшествия.
- 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием Audi А8, в котором находился депутат «Слуги народа», замглавы бюджетного комитета Александр Трухин. СМИ сначала сообщали, что именно он был виновником аварии и управлял автомобилем. Впоследствии десятки изданий удалили свои новости о ДТП или отредактировали их и убрали имя нардепа.
- Всего во время аварии травмы получили шесть человек. Это пассажиры Audi A8, Ford Kuga (глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола итальянец Лучано Лучи и его помощник) и Daewoo Lanos. Водитель последнего рассказал «Бабелю», что не видел, кто именно был за рулем A8. Спикер МВД Артем Шевченко только 30 августа впервые официально подтвердил, что нардеп был в автомобиле.
- Полиция считает, что автомобилем управлял не Трухин, а Виктор Склема — помощник депутата Полтавского областного совета и руководителя местного отделения «Слуги народа» Фахраддина Мухтарова, а Трухин, как и Мухтаров, был пассажиром. Сам Трухин впервые прокомментировал ДТП только 1 сентября.