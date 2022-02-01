Во Львове «заминировали» пять улиц в разных районах
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- Екатерина Кадакова
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Во Львове неизвестный сообщил о «заминировании» нескольких улиц.
Об этом рассказали в пресс-службе Львовского городского совета.
«Сегодня вечером на горячую линию города поступило сообщение о якобы заминировании улиц Весенняя, Тракт Глинянский, Солнечная, Шевченко и Бандеры», — заявили в горсовете.
Как отмечается, взрыв якобы должен произойти в 2:00 ночи среды, 2 февраля.
Заметим, что все «заминированные» улицы расположены в разных районах Львова. Сейчас правоохранители обследуют улицы, ищут взрывоопасные вещества или предметы.
- В Украине с начала года наблюдается волна ложных сообщений о минировании. С начала года специалистам пришлось проверить более 3 тысяч объектов, ни на одном из них взрывчатку не нашли. ГСЧС сообщает, что большинство сообщений поступали из России или с оккупированных территорий. СБУ связывает волну «минирований» с Россией.