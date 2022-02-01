Во Львове «заминировали» пять улиц в разных районах

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Во Львове неизвестный сообщил о «заминировании» нескольких улиц.

Об этом рассказали в пресс-службе Львовского городского совета.

«Сегодня вечером на горячую линию города поступило сообщение о якобы заминировании улиц Весенняя, Тракт Глинянский, Солнечная, Шевченко и Бандеры», — заявили в горсовете.

Как отмечается, взрыв якобы должен произойти в 2:00 ночи среды, 2 февраля.

Заметим, что все «заминированные» улицы расположены в разных районах Львова. Сейчас правоохранители обследуют улицы, ищут взрывоопасные вещества или предметы.