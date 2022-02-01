Ученые разрабатывают «революционный» тест, способный прогнозировать появление гинекологических видов рака

Новости

Unsplash / Drew Hays

Ученые разрабатывают тест для прогноза развития гинекологических видов рака по одному взятому образцу.

Об этом пишет The Guardian.

Исследование финансирует организация Eve Appeal совместно с Европейским исследовательским советом. Сообщается, что для такого теста понадобится образец, собранный во время скрининга шейки матки.

Во время исследований ученые использовали образцы клеток шейки матки 242 женщин с раком яичников и 869 без него. Проанализировав изменения в этих образцах, они определили уникальную ДНК-составляющую, которую можно использовать для выявления или прогнозирования рака яичников.

В первом исследовании это позволило им идентифицировать 71,4% женщин моложе 50 лет и 54,5% женщин старше 50 лет с раком яичников с точностью в 75%. Результаты дополнительно подтвердились в другой группе женщин, где у 47 был рак яичников, а у 227 — нет. Еще в одном исследовании исследователи проанализировали изменения в образцах клеток шейки матки 329 женщин с раком молочной железы с плохим прогнозом и 869 женщин без заболевания. Благодаря обнаруженной ДНК-составляющей они смогли идентифицировать женщин с раком молочной железы.

«В наших исследованиях используется совершенно новый подход — мы оцениваем индивидуальный риск развития более чем одного вида рака путем оценки нескольких различных эпигенетических следов в одном образце скрининга шейки матки», — сказал руководитель исследования профессор Мартин Видшвендтер из Университета Инсбрука и Калифорнийского университета.

По его словам, тест сможет выявить ту самую ДНК-составляющую, сигнализирующую об угрозе развития рака. «WID-тест совершит революцию в скрининге и обеспечит более персонализированный подход к профилактике и выявлении рака», — добавил Видшвендтер.

В организации Eve Appeal добавили, что женщины смогут получать отдельные оценки риска по каждому из четырех видов рака. Благодаря этому женщинам, у которых выявят высокие риски, смогут предложить более активное наблюдение, регулярную маммографию, операцию по снижению риска или терапию.

Как отмечает издание, на сегодня 75% случаев рака яичников диагностируют на поздних стадиях, а раннее выявление болезни может улучшить результаты лечения. Рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака у женщин и обычно выявляется с помощью маммографии с последующей биопсией.