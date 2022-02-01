Украина в полуфинале Евро-2022 по футзалу сыграет с Россией
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Пресс-служба Украинской ассоциации футбола
Сборная Украины по футзалу будет играть в полуфинале Чемпионата Европы — 2022 против сборной России.
Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Как отмечается, поединок намечен на пятницу, 4 февраля. Он состоится в Амстердаме.
Отметим, соперник Украины в полуфинале определился 1 февраля — в матче России против Грузии, завершившемся счетом 3:1.
Таким образом, в полуфинале встретятся украинская сборная, которая вышла на второе место в группе А, и победитель группы С — Россия.
Во втором матче полуфинала 4 февраля встретятся Португалия, занявшая первое место в группе А, и победитель поединка Испания — Словакия, который еще идет.
- Напомним, украинская сборная впервые за 17 лет вышла в полуфинал Чемпионата Европы по футзалу, обыграв команду Казахстана в 1/4 финала.