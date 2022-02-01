Рада создала ВСК для выяснения обстоятельств аннексии Крыма

Новости

Sean Gallup / Getty Images

Верховная Рада проголосовала за создание Временной следственной комиссии по определению обстоятельств аннексии Крыма. Нардепы будут проверять факты и деятельность людей, приведшие к временной оккупации полуострова.

За соответствующее решение проголосовали 229 депутатов.

175 голосов дала фракция «Слуга народа», 15 голосов — «Батьківщина», 9 и 11 — группы «За майбутнє» и «Довіра», 10 голосов — «Голос» и 9 внефракционных нардепов. Не поддержали создание ВСК в полном составе партии «Европейская солидарность» и ОПзЖ.

В состав ВСК войдут 10 нардепов. Из них 8 будут из «Слуги народа» – Елизавета Богуцкая, Андрей Задорожный, Юрий Здебский, Евгения Кравчук, Людмила Марченко, Валерия Стернийчук, Сергей Швец и глава ВСК Игорь Копытин. Его заместителем станет представитель от «Батьківщини» Григорий Немыря. Также в составе будет один нардеп от ОПзЖ — Олег Волошин.

У ВСК будут две основные задачи: проверка фактов содействия аннексии Крыма украинскими чиновниками и госслужащими, а также сбор информации и объяснений от лиц, предприятий и учреждений, представляющих интерес для деятельности ВСК.