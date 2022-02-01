Европейская комиссия утвердила выделение Украине €1,2 миллиарда макрофинансовой помощи
- Автор:
- Олег Панфилович
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Pixabay
Европейская комиссия согласилась выделить Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи.
Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
«Только что мы приняли предложение о новой макрофинансовой помощи для Украины в размере до €1,2 млрд — в дополнение к €5,6 млрд, которые уже были предоставлены в рамках пяти предыдущих программ», — говорится в сообщении.
ЕК пояснила, что такую помощь Евросоюз оказывает своим странам-партнерам, переживающим кризис платежного баланса. Она заключается в среднесрочных/долгосрочных кредитах или грантах и доступна только для стран, участвующих в кредитной программе Международного валютного фонда.
Такая программа доступна для стран, географически, экономически и политически близких к ЕС. К ним относятся страны-кандидаты и потенциальные кандидаты на членство в ЕС, а также граничащие с блоком страны, на которые распространяется Европейская политика соседства.
Предварительное условие оказания помощи — соблюдение прав человека и высокая эффективность демократических механизмов. Кроме того, оказание помощи также зависит от наличия кредитного соглашения с Международным валютным фондом и удовлетворительного опыта реализации реформ МВФ.
Средства программы выплачиваются центральным банкам стран-получателей, и, как правило, могут использоваться по усмотрению правительства — для пополнения резервов, интервенций на валютном рынке, или для прямого финансирования расходов госбюджета.
- Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен 24 января объявила о новом пакете финансовой помощи Украине, состоящем как из экстренных кредитов, так и из грантов.
- Она пояснила, что как только Европейский Совет и Европарламент примут решение об этой помощи, начнется быстрая выплата первого транша в размере €600 миллионов. Также ЕС приступит к работе над второй, более долгосрочной программой макрофинансовой помощи для поддержки усилий по модернизации Украины.