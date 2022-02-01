ООН зарегистрировала две рекордные молнии — самую длинную и длительную

Новости

Всемирная метеорологическая организация ООН зарегистрировала две рекордные молнии по продолжительности и протяженности природного явления.

Об этом говорится в пресс-релизе организации.

В апреле 2020 года на юге США исследователи зафиксировали самую длинную молнию из всех ранее зафиксированных. Ее протяженность составляла 768 км, погрешность такого измерения может составить восемь километров.

Такую протяженность ученые сравнивают с расстоянием между британским Лондоном и германским Гамбургом.

Предыдущий рекорд фиксировали в Бразилии – 709 км на юге страны, 31 октября 2018 года.

Второй рекорд касается продолжительности природного явления — между Уругваем и Аргентиной 18 июня 2020 года вспышка молнии продолжалась 17,102 секунды (+-0,002 секунды).

Предыдущий рекорд составил 16,73 секунды, его фиксировали в Аргентине 4 марта 2019 года.

Ученые подчеркивают, что молнии ежегодно становятся причиной тысяч смертей по всему миру, поэтому изучение этого явления позволяет более точно прогнозировать крупномасштабные грозы и защищать от них людей.