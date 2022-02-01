Польша передаст Украине ПЗРК и беспилотники

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Правительство Польши решило передать Украине ПЗРК Grom и беспилотники. Ранее там анонсировали поставки боеприпасов.

Об этом заявил премьер страны Матеуш Моравецкий перед вылетом в Украину, пишет Укринформ.

«Конечно мы солидарны с нашими соседями-украинцами в свете угрозы, которую они сейчас испытывают со стороны России. Однако солидарности и слов сегодня недостаточно, сейчас их нужно перековывать в действия. По этой и другим причинам, связанным с очень опасной военной ситуацией, которая, к сожалению, там сложилась, мы также готовы передать оборонное оружие», — пояснил он.

По словам премьера, вопрос поставки оружия Украине он обсудил с президентом Анджеем Дудой, и тот поддержал это предложение. Также во время визита в Украину Моравецкий обсудит, в какой именно военной помощи нуждается украинская армия.

Когда Моравецкого спросили о конкретной военной помощи для Украины, то он отметил, что речь идет о ПЗРК Grom и дронах разного типа.

Переносной зенитно-ракетный комплекс Grom – это польская модификация советских ПЗРК «Игла» и «Игла-1». Он разрабатывался в Польше с 1992 по 1995 год, и с тех пор был принят на вооружение. Дальность стрельбы – от 500 метров до 5,5 километра. По официальным данным, такие ПЗРК находятся на вооружении в Польше, Литве и Грузии.