В Раде вышли с флагами стран-союзников в знак благодарности за помощь. Из-за выступлений на английском звучали возмущения

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Сегодня, 1 февраля, Верховная Рада Украины открыла седьмую сессию. После выступления президента Владимира Зеленского и спикера Руслана Стефанчука к трибуне вышла группа депутатов с флагами западных стран, которые на фоне угрозы вторжения войск России поставляют Украине военную помощь.

Нардепы от «Европейской солидарности», «Голоса», группы «Довіра» вышли к трибуне с флагами США, Великобритании, Канады, Эстонии, Турции, Литвы, Польши, Чехии, Дании, чтобы поблагодарить союзников за оружие и дипломатическую поддержку.

Их совместное заявление длилось чуть более 4 минут. Последними выступали София Федына и Соломия Бобровская. Свои речи они произнесли на английском языке, из-за чего в зале начался шум и возмущения. Кто именно возмущался, пока неизвестно.

Стефанчук призвал их перейти на украинский язык, после чего депутаты разошлись по своим местам.