В Раде вышли с флагами стран-союзников в знак благодарности за помощь. Из-за выступлений на английском звучали возмущения
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Сегодня, 1 февраля, Верховная Рада Украины открыла седьмую сессию. После выступления президента Владимира Зеленского и спикера Руслана Стефанчука к трибуне вышла группа депутатов с флагами западных стран, которые на фоне угрозы вторжения войск России поставляют Украине военную помощь.
Нардепы от «Европейской солидарности», «Голоса», группы «Довіра» вышли к трибуне с флагами США, Великобритании, Канады, Эстонии, Турции, Литвы, Польши, Чехии, Дании, чтобы поблагодарить союзников за оружие и дипломатическую поддержку.
Их совместное заявление длилось чуть более 4 минут. Последними выступали София Федына и Соломия Бобровская. Свои речи они произнесли на английском языке, из-за чего в зале начался шум и возмущения. Кто именно возмущался, пока неизвестно.
Стефанчук призвал их перейти на украинский язык, после чего депутаты разошлись по своим местам.
- 1 февраля президент Зеленский подписал в Раде указ о переходе на профессиональную армию. Он предусматривает увеличение в течение трех последующих лет численности контрактников в Вооруженных сил на 100 тысяч человек, создание 20 дополнительных бригад ВСУ и ряд другого.
- На фоне угрозы вторжения войск России Украина начала получать от западных партнеров усиленную военную помощь. Оружие и боеприпасы Украине поставляют США, Великобритания и ряд других союзников. Вооружение официально отказывается поставлять Германия. Пока Берлин пообещал Украине мобильный полевой госпиталь и 5 тысяч военный шлемов.