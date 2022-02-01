Глава МВД подтвердил, что одним из организаторов беспорядков в Киеве был бывший полковник полиции Голубан
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Цензор.НЕТ
Министр внутренних дел Денис Монастырский подтвердил задержание бывшего полковника полиции Юрия Голубана вместе с группой людей, которые планировали устроить беспорядки в центре Киева.
Об этом министр сообщил в эфире «Свободы слова на ICTV».
Монастырский подтвердил сообщения СМИ, которые ссылались на источники.
«Да, действительно, есть такое лицо с фамилией Голубан. Который работал в правоохранительных органах, который имеет очень непонятную предыдущую историю. У меня тоже есть вопрос, почему в этой истории тогда не была поставлена точка», — сказал министр, добавив, что правоохранители дадут оценку деятельности Голубана в 2013 году.
По его словам, сейчас следствие слушает часы разговоров организаторов беспорядков и пытается установить заказчиков.
- В 2017 году против Голубана возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Вероятно, в 2013 году он содействовал террористам «ДНР». СМИ тогда опубликовали видео с Голубаном (в черной маске с повязкой «Восток»), на котором он руководит отрядом боевиков. Следствие вину Голубана так и не доказало, а в 2017 году его наградили орденом «За заслуги» ІІІ степени.
- 31 января 2022 года Нацполиция сообщила, что задержала группу людей, которые планировали устроить беспорядки в Киеве. К этим акциям хотели привлечь около 5 тысяч человек, среди которых 1,5 тысячи должны были составлять так называемые титушки.