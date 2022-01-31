В Украине 1 февраля стартует регистрация на основную сессию ВНО-2022
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Facebook / Український центр оцінювання якості освіти
Регистрация на основную сессию Внешнего независимого оценивания (ВНО) начнется 1 февраля и продлится до 9 марта.
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.
Также он уточнил, что каждый зарегистрированный участник имеет право за счет госбюджета сдать тесты максимум по 5 учебным предметам.
В то же время, если есть желающие сдать более 5 предметов, они смогут сделать это за свой счет.
В общей сложности ВНО будут проводить по 13 учебным предметам. Чтобы дополнительно сдать один из иностранных языков (английский, немецкий, испанский или французский) в этом году, нужно будет заплатить 789 гривен, другие учебные предметы (история Украины, география, физика, химия или биология) будут стоить 354 гривны.
Основная сессия внешнего независимого оценивания будет проходить с 23 мая по 17 июня по следующему графику:
- физика — 23 мая;
- химия — 26 мая;
- украинский язык, украинский язык и литература — 31 мая;
- математика и математика уровня стандарт — 3 июня;
- испанский, немецкий, французский языки — 6 июня;
- английский язык — 7 июня;
- история Украины — 10 июня;
- география – 14 июня;
- биология – 17 июня.
Информация о результатах основной сессии ВНО по всем предметам будет опубликована до 30 июня на информационных страницах участников тестирования.
- Пробное ВНО пройдет с 1 февраля по 9 марта 2022 года, регистрация на него началась 5 января и продлится до 1 марта 2022 года. Дополнительную сессию ВНО для абитуриентов проведут с 23 июня по 13 июля.
- 29 января 2021 года Верховная Рада приняла постановление о выплате премий 30 лучшим выпускникам по результатам ВНО. Президент Владимир Зеленский также ввел президентскую стипендию в размере 10 тысяч гривен 250 участникам ВНО с лучшими результатами и разовую премию победителям всеукраинских школьных и международных олимпиад.