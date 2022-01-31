В Украине 1 февраля стартует регистрация на основную сессию ВНО-2022

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Facebook / Український центр оцінювання якості освіти

Регистрация на основную сессию Внешнего независимого оценивания (ВНО) начнется 1 февраля и продлится до 9 марта.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

Также он уточнил, что каждый зарегистрированный участник имеет право за счет госбюджета сдать тесты максимум по 5 учебным предметам.

В то же время, если есть желающие сдать более 5 предметов, они смогут сделать это за свой счет.

В общей сложности ВНО будут проводить по 13 учебным предметам. Чтобы дополнительно сдать один из иностранных языков (английский, немецкий, испанский или французский) в этом году, нужно будет заплатить 789 гривен, другие учебные предметы (история Украины, география, физика, химия или биология) будут стоить 354 гривны.

Основная сессия внешнего независимого оценивания будет проходить с 23 мая по 17 июня по следующему графику:

физика — 23 мая;

химия — 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература — 31 мая;

математика и математика уровня стандарт — 3 июня;

испанский, немецкий, французский языки — 6 июня;

английский язык — 7 июня;

история Украины — 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

Информация о результатах основной сессии ВНО по всем предметам будет опубликована до 30 июня на информационных страницах участников тестирования.