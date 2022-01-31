Финляндия с 1 февраля ослабляет правила въезда в страну

Новости

Финляндия с 1 февраля отменяет коронавирусные ограничения на пограничный контроль для стран Шенгенской зоны и Евросоюза.

Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин, цитирует Yle.

Сейчас на границе нужно предоставлять сертификат о вакцинации или перенесенной болезни вместе с отрицательным результатом теста на коронавирус.

С 1 февраля путешественники из стран Шенгена и ЕС должны предоставить справку о полной вакцинации или о перенесенной болезни в течение шести месяцев или отрицательный результат теста, сделанный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.

Это требование будет действовать для всех родившихся до 2006 года.

В то же время, ограничения для путешественников из других стран будут продолжены до 14 февраля.

Также в Финляндии продлят время работы ресторанов (до 21:00), баров (до 18:00). Но распивать алкоголь можно только до 20:00 (сейчас до 17:00), а попасть в заведение можно будет только с сертификатом о вакцинации (это собираются отменить 15 февраля).

Кроме того, с 1 февраля начнут работать фитнес-залы, бассейны, игровые площадки.