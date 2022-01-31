Финляндия с 1 февраля ослабляет правила въезда в страну
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Финляндия с 1 февраля отменяет коронавирусные ограничения на пограничный контроль для стран Шенгенской зоны и Евросоюза.
Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин, цитирует Yle.
Сейчас на границе нужно предоставлять сертификат о вакцинации или перенесенной болезни вместе с отрицательным результатом теста на коронавирус.
С 1 февраля путешественники из стран Шенгена и ЕС должны предоставить справку о полной вакцинации или о перенесенной болезни в течение шести месяцев или отрицательный результат теста, сделанный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.
Это требование будет действовать для всех родившихся до 2006 года.
В то же время, ограничения для путешественников из других стран будут продолжены до 14 февраля.
Также в Финляндии продлят время работы ресторанов (до 21:00), баров (до 18:00). Но распивать алкоголь можно только до 20:00 (сейчас до 17:00), а попасть в заведение можно будет только с сертификатом о вакцинации (это собираются отменить 15 февраля).
Кроме того, с 1 февраля начнут работать фитнес-залы, бассейны, игровые площадки.
- В конце ноября в Южной Африке был выявлен новый штамм коронавируса, который назвали «Омикрон». ВОЗ сразу внесла его в категорию опасных, на уровне со штаммами «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта». Все из-за большого количества мутаций — их у «Омикрона» почти 50. Тогда многие страны ужесточили карантинные ограничения.
- В январе Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Австрия объявили об отмене большинства ограничений, хотя уровень заражения штаммом «Омикрон» остается высоким. Среди причин для принятия решения было снижение количества госпитализированных, больные легче переносят болезнь.