В Минцифры сообщили, что COVID-сертификаты о бустерной дозе появятся в «Дії» до конца недели

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В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что до конца недели в «Дії» появятся сертификаты о вакцинации бустерной дозой. Они будут указаны в предыдущих внутренних и международных сертификатах.

Об этом пишет «РБК-Украина».

«Бустерная доза вакцины будет отражена во внутреннем и международном сертификате. Генерирование сертификата будет происходить по тому же алгоритму, что и сейчас», — пояснили в ведомстве.

Там подчеркнули, что эти сертификаты появятся по завершении всех технических работ. После отправки запроса COVID-сертификат обновится и в нем будет указана бустерная доза.