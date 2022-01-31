Польша передаст Украине боеприпасы, а пока — отправила 29 грузовиков с гумпомощью
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- Костя Андрейковец
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Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Польша в качестве военной помощи передаст Украине боеприпасы.
Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Павел Солох, передает Polsat News.
По его словам, президент Польши Анджей Дуда поддержал поставку помощи после переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Вопрос поставки боеприпасов сейчас дорабатывается польским министром обороны.
Солох отметил, что Украина получит исключительно оборонительную помощь. Польша готова доставить боеприпасы в любое время, но сроки доставки, по словам Солоха, «зависят от украинской стороны». Он не сообщил, что именно получит Украина, а лишь сказал, что среди боеприпасов будут и патроны.
Как сообщает RMF24, польское правительство направило в Украину гуманитарную помощь. В Киев едут 29 грузовиков. Они везут медицинские принадлежности, одежду, одеяла, матрасы, лагерные кровати и другое. Груз должен прибыть в Киев 1 февраля.
- На фоне угрозы вторжения войск России, Украина начала получать от западных партнеров усиленную военную помощь. Оружие и боеприпасы Украине поставляют США, Великобритания и ряд других союзников. Вооружение официально отказывается поставлять Германия. Пока Берлин пообещал Украине мобильный полевой госпиталь и 5 тысяч военный шлемов.