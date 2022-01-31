В Киеве очередное массовое минирование — проверяют школы, вокзал и аэропорт

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Столичным правоохранителям на электронную почту поступило сообщение о минировании ряда объектов.

Как передает Интерфакс-Украина, аноним сообщил о минировании нескольких школ, железнодорожного вокзала, а также аэропорта «Киев» («Жуляны»). Правоохранители и специалисты проверяют каждый объект и на время эвакуировали людей.