Крупнейшая сеть газовых заправок в Украине с 1 февраля приостанавливает работу всех станций

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Светлицкий Сергей / УНИАН

Крупнейшая в Украине сеть газовых заправок «Укравтогаз» с 1 февраля приостанавливает работу всех станций. Причиной тому стали высокие цены на газ.

Об этом пишет пресс-служба компании.

«С 6:45 1 февраля 2022 года будет прекращена коммерческая заправка автотранспорта на АГНКС «Укравтогаз» в связи с уменьшением объемов реализации CNG, ростом стоимости природного газа и электроэнергии, а также неблагоприятной конъюнктурой рынка», — отметили там.

Это уже третий и последний этап приостановки работы заправок. Часть из них закрылась с 1 декабря, а часть с 1 января.

В комментарии профильному изданию enkorr глава «Укравтогаза» Александр Ватажишин отметил, что цена на газ не меняется, и она остается очень высокой на мировых рынках.

«Мы занимаемся покупкой газа, его компримированием, очисткой и продажей, поэтому мы, как и все другие промышленные предприятия Украины, покупаем газ на рынке. А на рынке на сегодняшний день цена свыше $1 000 за 1 000 кубометров. Последняя была – 37—40 тысяч гривен за тысячу кубов. Это не позволяет нам удерживать клиентов: при такой закупочной цене мы не можем давать привлекательную цену своим клиентам по сравнению с ценами других видов топлива», — пояснил он.

Ватажишин пояснил, что это вынужденная мера до тех пор, пока цена на газ не стабилизируется. Но когда это может произойти — неизвестно. Он рассказал, что из-за высоких цен на газ страдает весь газовый рынок в Украине.

Государственное предприятие «Укравтогаз» вошло в состав «Нафтогаза» в 2018 году. Это было сделано для того, чтобы оптимизировать затраты на производство, закупку газа и бороться с его нелегальной продажей. Сама компания имеет 90 станций по всей Украине и занимает третье место на рынке по продаже газа.