Крупнейшая сеть газовых заправок в Украине с 1 февраля приостанавливает работу всех станций
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Светлицкий Сергей / УНИАН
Крупнейшая в Украине сеть газовых заправок «Укравтогаз» с 1 февраля приостанавливает работу всех станций. Причиной тому стали высокие цены на газ.
Об этом пишет пресс-служба компании.
«С 6:45 1 февраля 2022 года будет прекращена коммерческая заправка автотранспорта на АГНКС «Укравтогаз» в связи с уменьшением объемов реализации CNG, ростом стоимости природного газа и электроэнергии, а также неблагоприятной конъюнктурой рынка», — отметили там.
Это уже третий и последний этап приостановки работы заправок. Часть из них закрылась с 1 декабря, а часть с 1 января.
В комментарии профильному изданию enkorr глава «Укравтогаза» Александр Ватажишин отметил, что цена на газ не меняется, и она остается очень высокой на мировых рынках.
«Мы занимаемся покупкой газа, его компримированием, очисткой и продажей, поэтому мы, как и все другие промышленные предприятия Украины, покупаем газ на рынке. А на рынке на сегодняшний день цена свыше $1 000 за 1 000 кубометров. Последняя была – 37—40 тысяч гривен за тысячу кубов. Это не позволяет нам удерживать клиентов: при такой закупочной цене мы не можем давать привлекательную цену своим клиентам по сравнению с ценами других видов топлива», — пояснил он.
Ватажишин пояснил, что это вынужденная мера до тех пор, пока цена на газ не стабилизируется. Но когда это может произойти — неизвестно. Он рассказал, что из-за высоких цен на газ страдает весь газовый рынок в Украине.
Государственное предприятие «Укравтогаз» вошло в состав «Нафтогаза» в 2018 году. Это было сделано для того, чтобы оптимизировать затраты на производство, закупку газа и бороться с его нелегальной продажей. Сама компания имеет 90 станций по всей Украине и занимает третье место на рынке по продаже газа.
- В начале 2021 года тысяча кубометров газа стоила $200—250. Резкий рост цен начался со второй половины года. Отметку в $1 900 за тысячу кубометров биржевая цена на газ в Европе впервые пересекла 6 октября. Впоследствии цены снизились и составляли менее $1 000.
- В начале декабря «Газпром» перестал бронировать мощности газопровода «Ямал — Европа» на месяц и перешел на ежедневное бронирование.
- Это привело к новому всплеску цен на газовом рынке. 21 декабря стоимость газа в Европе преодолела исторический максимум $2 000 за тысячу кубометров.