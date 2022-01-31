Еще одному заместителю Кличко сообщили о подозрении

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Синиця Олександр / УНІАН

Прокуроры вручили подозрение заместителю главы КГГА Петру Пантелееву по делу столичного завода «Радикал». Его подозревают в том, что на заводе не провели восстановительные меры по ликвидации последствий экологического загрязнения.

Об этом пишет пресс-служба КГГА и Киевская городская прокуратура в Facebook.

«Согласно материалам следствия, в результате преступных действий одного из заместителей главы КГГА, который с 2014 года является председателем межведомственной рабочей группы по решению экологических проблем ОАО «Радикал» и лицом, на которое в силу служебного положения возложены обязанности в сфере гражданской защиты и охраны окружающей среды, в течение 2014—2021 годов на территории завода «Радикал» не проведено ни одного мероприятия, направленного на ликвидацию последствий экологического загрязнения, а также мер по демеркуризации этой территории», — говорится в сообщении прокуроров.

Там отмечается, что общий объем ртути и других веществ на территории завода составляет 200 тысяч тонн. В результате засорения и загрязнения окружающей среды нанесен ущерб на сумму в 40 миллиардов гривен.

В КГГА называют это дело политическим давлением на местные власти. Там подчеркивают, что неоднократно обращались к центральным властям за помощью в ликвидации последствий ртутного загрязнения на территории завода, но им отказывали.

«Киевские власти предусмотрели в бюджете города Киева средства на осуществление ряда мер по очистке завода, в частности на обеспечение экологически безопасной уборки, перевозки, хранения, обработки, утилизации, удаления, обезвреживания и захоронения хлорорганических и неидентифицированных соединений и мероприятия по демеркуризации промышленной площадки ОАО «Радикал». Однако, как отмечалось, Антимонопольный комитет Украины своим решением запретил городу финансировать мероприятия на территории завода», — пояснили там.