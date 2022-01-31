Непогода оставила без света 317 населенных пунктов. Синоптики предупреждают о сильном ветре
- Автор:
- София Телишевская
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Pixabay / Alberto Sanchez
В Украине в результате непогоды без электроэнергии остались 317 населенных пунктов в шести областях.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Во Львовской области света нет в 123 городах и селах, в Тернопольской — в 56, а в Ровенской — в 54.
Несколько меньше проблем с электричеством возникло в Хмельницкой области — без света там пока остаются 38 населенных пунктов, подобная ситуация и в Волынской области — там обесточены 32 города.
Меньше беды непогода принесла в Закарпатскую область — без света там сейчас 14 городов и сел.
Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
- В Украине последние дни января тоже будут очень ветреными. По данным Укргидрометцентра, 30—31 января ожидаются порывы ветра 15—20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 25—30 м/с, возможны метели, на дорогах страны будет гололедица. Синоптики предупредили, что непогода может привести к нарушению движения транспорта.
- Ранее синоптики прогнозировали, что в начале недели в Украине будет снеговая погода: мелкий снег и дождь со снегом придут во все регионы.