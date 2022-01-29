Toyota разрабатывает луноход с роботизированной рукой. Он должен помочь освоить спутник Земли до 2040 года

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Автопроизводитель Toyota вместе с японским космическим агентством работает над созданием лунохода, который должен помочь людям колонизировать Луну к 2040 году.

Об этом сообщает Associated Press.

Луноход получил название Lunar Cruiser, отдавая дань уважения внедорожнику Toyota Land Cruiser. Его выпуск намечен на конец 2020-х годов. Ожидается, что его также можно будет использовать и на Марсе.

В Toyota объяснили, что основная идея в том, что люди смогут «есть, работать, спать и общаться друг с другом на Луне, не выходя из Lunar Cruiser».

Другая японская компания Gitai Japan уже разработала роботизированную руку для Lunar Cruiser, которая будет захватывать и поднимать предметы. Ее также оснастят сменными насадками для работы с различными инструментами.