Исследовательская станция и высадка человека на Луну. Китай представил пятилетний план по освоению космоса
- Автор:
- Олег Панфилович
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Twitter / Jim Bridenstine
Китай представил пятилетний план по освоению космоса, включающий высадку человека на Луну и разработку космического корабля следующего поколения для отправки людей в космос.
Об этом пишет The Verge.
План представило Национальное космическое управление Китая. Сообщается, что перед высадкой человека Китай сперва планирует сосредоточиться на изучении Луны с помощью зондов. Туда хотят отправить еще два автоматических космических корабля, которые будут изучать лунные полярные области — районы лунной поверхности, где, как считается, есть лед, особенно в глубоких, постоянных тенях некоторых гор и кратеров. Китай также планирует сотрудничать с международными партнерами, чтобы «построить международную исследовательскую станцию» на Луне.
Сообщается, что Китай «присматривается» и к исследованию других планет Солнечной системы. Он надеется запустить зонды к астероидам, сближающимся с Землей, изучить способы отправки космических кораблей к Юпитеру и на Марс, а также планирует доставить образцы поверхности Красной планеты.
В документе перечислены многие другие космические цели, такие как строительство китайской космической станции, обновление спутниковых технологий, улучшение космических транспортных и ракетных систем, создание новых ракетных двигателей и многое другое.
- В июле 2021 года космонавты китайской орбитальной станции впервые за 13 лет вышли в открытый космос для внекорабельной деятельности.
- Китай строит свой аналог Международной космической станции, которая завершит работу в 2024 году. Китай планирует развернуть свою станцию уже в 2022 году. 29 апреля 2021 года на орбиту вывели основной модуль Tianhe будущей станции. КНР запустит еще 11 ракет для достройки.