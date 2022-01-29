Исследовательская станция и высадка человека на Луну. Китай представил пятилетний план по освоению космоса

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Twitter / Jim Bridenstine

Китай представил пятилетний план по освоению космоса, включающий высадку человека на Луну и разработку космического корабля следующего поколения для отправки людей в космос.

Об этом пишет The Verge.

План представило Национальное космическое управление Китая. Сообщается, что перед высадкой человека Китай сперва планирует сосредоточиться на изучении Луны с помощью зондов. Туда хотят отправить еще два автоматических космических корабля, которые будут изучать лунные полярные области — районы лунной поверхности, где, как считается, есть лед, особенно в глубоких, постоянных тенях некоторых гор и кратеров. Китай также планирует сотрудничать с международными партнерами, чтобы «построить международную исследовательскую станцию» на Луне.

Сообщается, что Китай «присматривается» и к исследованию других планет Солнечной системы. Он надеется запустить зонды к астероидам, сближающимся с Землей, изучить способы отправки космических кораблей к Юпитеру и на Марс, а также планирует доставить образцы поверхности Красной планеты.

В документе перечислены многие другие космические цели, такие как строительство китайской космической станции, обновление спутниковых технологий, улучшение космических транспортных и ракетных систем, создание новых ракетных двигателей и многое другое.