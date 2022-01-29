Турнир Australian Open впервые за 44 года выиграла австралийка

Новости

TPN / Getty Images

Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) впервые с 1978 года выиграла австралийка, 25-летняя Эшли Барти. Она обыграла свою соперницу, американку Даниэль Коллинз со счетом 6:3, 7:6. Финал игры прошел в субботу, 29 января.

Австралийским поклонникам тенниса пришлось ждать более четырех десятилетий, пока один из них не станет чемпионом Открытого чемпионата Австралии по теннису. Последняя домашняя победа была в 1978 году благодаря Крису ОʼНилу.

«Это моя мечта, и я так горжусь тем, что я австралийка», — сказала Эшли Барти.

TPN / Getty Images

Международная федерация тенниса в 2021 году второй раз подряд назвала Эшли Барти номером один среди женщин. В том году она выиграла свой первый Уимблдонский турнир и завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в смешанном парном разряде.

Барти родилась в семье австралийского аборигена и австралийки британского происхождения второго поколения. В 2014 году Эшли временно остановила теннисную карьеру и начала играть профессионально в крикет, однако в феврале 2016 вернулась в теннис. Свой первый титул турниров WTA- тура Барти завоевала на Malaysian Open 2017. Эта победа позволила ей пробиться в главную сотню мирового рейтинга.