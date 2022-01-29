Украинская режиссер Марина Эр Горбач на фестивале Sundance получила награду за лучшую режиссуру

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Женя Полосина / «Бабель»

Украинская режиссер Марина Эр Горбач на международном фестивале независимого кино Sundance получила награду за лучшую режиссуру художественного фильма (драма).

Ее фильм «Клондайк» рассказывает о войне на востоке Украины и катастрофе рейса MH17. Фильм показывает историю местной семьи, которая оказалась в эпицентре событий авиакатастрофы. Герои Ирка и Толик ожидают рождения первого ребенка, а война врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого самолета. Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда деревню захватывают боевики. Украинский прокат фильма запланирован на 2022 год. Вот первый тизер:

«Тема международной авиакатастрофы МН17 — повод привлечь внимание к жизням людей во время войны в Украине. Эта престижная кинонаграда означает, что нам удалось перенести зрителей по другую сторону экранов их новостной ленты. Я воспринимаю эту победу как маленькую каплю в многолетней борьбе Украины», — рассказала Марина Эр Горбач.

Также награду фестиваля получил датско-украинско-шведский документальный фильм A House Made Of Splinters («Дом из обломков») режиссера Симона Леренга Вильмонта. В ленте тоже поднимается тема войны на Донбассе — она рассказывает о нескольких социальных работниках на востоке Украины, которые работают в особом детдоме и создают безопасное пространство для детей.

Sundance Film Festival — это Национальный американский кинофестиваль независимого кино, который проводят с 1985 года.