Зеленский выступил перед дипломатами с призывом не покидать Украину

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Президент Владимир Зеленский призвал руководителей дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, не покидать страну на фоне военной угрозы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Украина в нынешнее непростое время нуждается в личном присутствии союзников, помощи в сфере безопасности, усилении экономической устойчивости и уверенности мира в нашем государстве. В последние недели мир ощущает угрозу начала масштабной эскалации. Что по этому поводу Украина может сказать миру? Мы живем так последние восемь лет. Это констатация фактов, о которых мы говорим последние восемь лет», — сказал президент.

Он заверил, что власть готова к любому сценарию развития событий, но прежде всего стремится именно к мирному урегулированию ситуации. Зеленский подчеркнул, что излишняя паника несет много рисков для экономики Украины.

«Нас не нужно предупреждать — нам нужно помогать. Как именно? Самое простое — быть с нами, быть в Украине. Я благодарю всех вас, наших друзей и партнеров, которые сегодня стоят с нами бок о бок. Дипломатические миссии которых в Украине продолжают работать в обычном режиме. Это присутствие — многозначительное и красноречивее тысячи слов», — сказал Владимир Зеленский.

Он поблагодарил союзников за поддержку и рассказал о реформах, которые Украина проводит в течение восьми лет, пока продолжается война.

«При всем этом Украина достигает результатов и воплощает системные изменения, которые до сих пор невозможны во многих государствах постсоветского пространства», — отметил президент.

Также перед дипломатами выступили глава правительства Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Оба выразили уверенность в сохранении территориальной целостности Украины и отметили необходимость оказывать санкционное давление на Россию.

«Очень важно, чтобы Россия ни секунды не сомневалась, что будут жесткие политические и экономические наказания в случае новой волны вооруженной агрессии против Украины. Это будет лучший предохранитель и сдерживание, —подчеркнул Кулеба и добавил — Россия не должна нас разъединить».