Россия расширила список силовиков и чиновников Евросоюза, которым запрещен въезд в страну

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Tom Grimbert / Unsplash

Россия объявила о расширении списка представителей стран и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации», — заявили в МИД.

Как отмечается, в список попали руководители «отдельных европейских ЧВК, действующих в разных регионах мира», представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС.

В России считают, что эти люди ответственны за продвижение «антироссийской политики и насаждение мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ».

В то же время, фамилии и должности этих лиц пока неизвестны.