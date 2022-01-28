В Гамбурге неизвестные разбили окно генконсульства Украины. МИД требует найти виновных
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- Алексей Ярмоленко
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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
В Гамбурге неизвестные ночью разбили окно генерального консульства Украины. Министерство иностранных дел требует найти и наказать виновных.
Об этом пишет пресс-служба МИД.
«Утром сотрудники консульства обнаружили разбитое окно учреждения, а также камень, которым, вероятно, был нанесен удар. Пострадавших в результате инцидента нет, проникновения внутрь консульства не произошло», — говорится в сообщении.
Там отметили, что генконсульство обратилось в полицию для проведения расследования. Также в МИД напомнили, что безопасность дипломатических учреждений должно обеспечивать государство пребывания.
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