Госбюро пришло с обысками к нардепу «Слуги народа» по делу о подделке документов

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Сотрудники Госбюро расследований пришли с обысками к народному депутату и к связанным с ним лицам по делу о подделке документов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что на нардепа ранее составило протокол Нацагентство по предотвращению коррупции за нарушение ограничения совмещать деятельность депутата с другими видами деятельности (бизнесом). Протокол составили за то, что нардеп входит в состав исполнительного органа одного из обществ.

«Во время судебного разбирательства в Печерском суде действующий народный депутат предоставил поддельные документы — протокол собрания с информацией о якобы своем увольнении с должности директора, чем, возможно, ввел в заблуждение суд», — сказано в сообщении.

Предварительно дело квалифицировано по трем статьям: о подделке документов (ч. 4 ст. 358 УК), служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК) и введении суда в заблуждение (ч. 2 ст. 384).

По данным «Бабеля», обыски проводят у нардепа «Слуги народа» Олега Воронько, который входит в межфракционное депутатское объединение Дмитрия Разумкова «Умная политика».