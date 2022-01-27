На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла перестрелка. Страны обвинили друг друга в провокациях

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Twitter / Andy Vermaut

На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла перестрелка между пограничниками двух стран. Есть информация о жертвах и пострадавших.

Об этом сообщает казахстанское медиа «Информбюро» и «Радио Озоди».

Кыргызстанская сторона утверждает, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен-Исфана Баткенской области Кыргызстана. По их данным, через 10 минут после открытия дороги со стороны Таджикистана началась стрельба с использованием минометов и гранатометов.

В то же время Таджикистан называет иную причину конфликта — якобы автомобили их граждан забросали камнями со стороны Кыргызстана. В ответ на это военные открыли огонь в воздух, который затем перерос в перестрелку.

Пограничная служба Кыргызстана также сообщила, что другая сторона использует гранатометы и минометы.

Известно об одной жертве — 36-летний местный житель таджикистанского села, 11 раненых граждан Таджикистана и четырех раненых кыргызстанских военных.