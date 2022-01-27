ПАСЕ одобрила резолюцию о санкциях против России за исчезновение людей на Донбассе и в Крыму

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о прекращении насильственных исчезновений людей на территории государств Совета Европы.

Как сообщила глава украинской делегации в Ассамблее, народный депутат от «Слуги народа» Мария Мезенцева, Украина добилась, чтобы в резолюции появился пункт о насильственных исчезновениях людей в Крыму и на Донбассе.

«Это особенно важная резолюция для Украины, ведь с начала оккупации АР Крым и города Севастополя (Украина) было задокументировано 43 случая насильственных исчезновений в Крыму. Из 43 жертв насильственного исчезновения 11 человек (все — мужчины) остаются пропавшими без вести, а один мужчина находится под стражей», — подчеркнула она.

По данным правозащитников, на оккупированной территории Донбасса без вести пропали 479 человек, на подконтрольной — 723 человека, на территории, подконтрольность которой не определена, — 329 человек, а во время боевых действий — 31 человек.

«Никакие обстоятельства, будь то угроза войны, состояние войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут быть оправданием насильственных исчезновений», — заявили в ПАСЕ.

Одна из утвержденных поправок украинской делегации касается призыва к государствам-членам Совета Европы ввести санкции против государственных органов, подконтрольных государству групп и лиц, причастных к делам о насильственном исчезновении людей на территории государств-членов Совета Европы или препятствующих эффективному расследованию таких случаев.