Кличко обвинил Кабмин в нарушении закона из-за увольнения глав РГА в Киеве

Новости

Юлия Вебер / «Бабель»

Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что Кабинет министров нарушил закон, уволив трех глав районных государственных администраций (РГА) в Киеве.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«С юридической точки зрения, чиновники нарушили закон, превысив свои полномочия. Так как местное самоуправление — это не воплощение политических прихотей центральной власти, поэтому не следует пренебрегать Конституцией и законами», — подчеркнул Кличко и призвал президента не поддерживать предложение правительства, пригрозив судом.

Также мэр Киева отметил, что правительство не обращалось к нему, чтобы услышать его мнение по поводу этих увольнений.

По мнению Кличко, своим решением члены правительства пытаются подавить местное самоуправление в Украине и «построить недемократическую и неконституционную жесткую вертикаль власти».

Мэр столицы также прокомментировал распространенную в СМИ информацию о том, что якобы в ответ он уволит с должностей в КГГА всех представителей провластной партии.

«Оцениваю и увольняю людей по результатам их работы, а не по политической принадлежности. Как это происходит во всех демократических странах. Такими принципами должна руководствоваться и центральная власть. Чтобы управление — и местное, и государственное — было в Украине профессиональным и эффективным, а не политически лояльным», — заявил он.