Кличко обвинил Кабмин в нарушении закона из-за увольнения глав РГА в Киеве
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Юлия Вебер / «Бабель»
Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что Кабинет министров нарушил закон, уволив трех глав районных государственных администраций (РГА) в Киеве.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«С юридической точки зрения, чиновники нарушили закон, превысив свои полномочия. Так как местное самоуправление — это не воплощение политических прихотей центральной власти, поэтому не следует пренебрегать Конституцией и законами», — подчеркнул Кличко и призвал президента не поддерживать предложение правительства, пригрозив судом.
Также мэр Киева отметил, что правительство не обращалось к нему, чтобы услышать его мнение по поводу этих увольнений.
По мнению Кличко, своим решением члены правительства пытаются подавить местное самоуправление в Украине и «построить недемократическую и неконституционную жесткую вертикаль власти».
Мэр столицы также прокомментировал распространенную в СМИ информацию о том, что якобы в ответ он уволит с должностей в КГГА всех представителей провластной партии.
«Оцениваю и увольняю людей по результатам их работы, а не по политической принадлежности. Как это происходит во всех демократических странах. Такими принципами должна руководствоваться и центральная власть. Чтобы управление — и местное, и государственное — было в Украине профессиональным и эффективным, а не политически лояльным», — заявил он.
- 24 января Кабмин изменил порядок назначения и увольнения глав районных государственных администраций (РГА) в Киеве — теперь кандидатов на должность будет предлагать премьер-министр.
- На следующий день правительство согласовало увольнение главы Дарницкой РГА Ярослава Лагуты, главы Днепровской РГА Игоря Щербака и главы Шевченковской РГА Олега Гаряги.