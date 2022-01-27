Активистка Femen устроила акцию под Офисом президента против воинского учета женщин
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Femen
Активистка движения Femen устроила акцию под центральным входом в Офис президента, протестуя против воинского учета женщин.
Об этом движение сообщило на своем сайте.
Женщина пришла под ОП с ребенком. Она обнажилась до пояса и продемонстрировала надписи на теле: «Руки прочь от женщин» и «Женщины — не равно война».
Femen требуют от президента немедленно отменить указ об учете женщин.
«Женщины и девушки могут участвовать в военных конфликтах исключительно добровольно. Правительство не имеет морального права принуждать женщин к участию в войнах [...]. Никто из нас, женщин, не начинал войны! Никто из нас, женщин, не грабил армию! Никто из нас, женщин, не должен умереть! Руки прочь от женщин!» — сказано в заявлении организации.
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