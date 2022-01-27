Дания выделит Украине €73 миллиона для экономической стабильности

Новости

Dimitri Karastelev / Unsplash

Правительство Дании выделит Украине €73 миллиона в течение последующих четырех лет. Средства пойдут на обеспечение экономической и финансовой устойчивости Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД после встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и его датского коллеги Еппе Кофода.

Датское правительство решило, что Украина станет ключевым получателем помощи в рамках Датской программы европейского соседства DANEP в период 2022—2026 годов. В общей сложности на эту программу выделят €170 миллионов, из них €73 миллиона пойдут Украине.

«Высоко ценим стремление датского правительства наращивать экономическое и инвестиционное сотрудничество с Украиной. Это посылает четкий сигнал иностранным инвесторам о том, что, несмотря на вызовы в сфере безопасности, ситуация остается под контролем, наше государство демонстрирует экономический рост, оно привлекательно для инвестиций и успешных коммерческих проектов», — отметил Кулеба.

Кроме того, он поблагодарил Данию за выделение дополнительных 22 миллионов евро на сектор безопасности Украины.

Предыдущий этап датской поддержки Украины длился с 2018 по 2021 год с бюджетом в €16,1 миллиона.