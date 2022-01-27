Полиция допросила парня, расстрелявшего военных в Днепре. СМИ опубликовали видео разговора, а нардеп назвала предварительную причину

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Национальная полиция

Полиция допросила 21-летнего Артема Рябчука, который в Днепре утром 27 января расстрелял пять человек на заводе «Южмаш». Видео разговора изданию «Сегодня» предоставил источник в правоохранительных органах.

Артем Рябчук рассказал, что сидел в тревожной группе, у которой есть автоматы, хранящиеся в специальном ящике с замком, «но его никогда не закрывали».

«Я беру автомат, у нас подсумки есть и магазины по 10 патронов. Я заряжаю первый магазин, и стреляю по тем двум, которые находятся в КЗО [комплекс средств защиты] — там было два срочника и один контрактник. Один срочник из старшего призыва умудрился как-то убежать», — рассказал Артем.

Парень заявил, что знал о том, что тревожная группа связывается с частью каждые 30 минут для доклада обстановки, поэтому он выстрелил в ИТЗО.

«После чего в открытый сейф захожу, забираю все рожки [...] и иду в здание заводоуправления. Там женщина меня не выпускала. Говорю — откройте ключ, нужно срочно выйти, она отказала. Я выстрелил ей в голову», — рассказал парень и добавил, что стрелял по дверному замку, надеясь, что он вылетит и можно будет выйти, но не получилось. Затем Артем нашел на территории место, через которое сможет перепрыгнуть, перерезал колючую проволоку и вышел. Далее парень ходил по жилым районам Днепра в поисках убежища, затем на трассе поймал машину, которая подвезла его к левому берегу города. Дальше он просто шел и наконец попросил встречную женщину вызвать полицию.

Народный депутат фракции «Слуга народа» Юлия Яцик опубликовала в Telegram-канале предварительную информацию о причинах инцидента: «Два месяца назад он предупредил драку между солдатами. Сообщил руководству, а те не приняли никаких мер, признали его «стукачом» и начали издеваться. Он специально ждал 2 месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О совершенном не жалеет».

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал в Facebook видео, как Артема Рябчука задерживали.