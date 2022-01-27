В «Укрпочте» показали собственную банковскую карту и анонсировали приобретение 17 тысяч терминалов
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- Алексей Ярмоленко
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Ukrposhta / Flickr
Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский опубликовал фото банковских карт, которые будет выдавать собственный банк организации. Также «Укрпочта» закупит 17 тысяч терминалов, чтобы установить в отдаленные уголки Украины.
Об этом он написал в своем Facebook.
Смелянский рассказал, что первый терминал для приема карт в «Укрпочте» появился в 2018 году, а к концу 2021 года их стало уже 7 500. В декабре 2021 года в этих терминалах общая сумма операций превысила миллиард гривен.
«И мы очень надеемся, что ответ на вопрос: куда мне девать вашу карту (с «ковидной» 1 000, пенсией или зарплатой) в селе больше не будет стоять на повестке дня в нашей стране. И, конечно же, это будут карты Укрпочта Банка», — пояснил он.
- В мае 2021 года национальный почтовый оператор Украины начал процесс покупки коммерческого банка и искал оценщика.
- В марте «Укрпочта» начала принимать электронные документы в приложении «Дія» для выдачи посылок с наложенным платежом от 5 тысяч гривен и почтовых переводов.