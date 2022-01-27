Расстрел военных в Днепре: солдат сам сдался полиции, ГБР уже расследует служебную халатность руководства Нацгвардии

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Facebook / Борис Філатов

Военный Национальной гвардии 21-летний Артем Рябчук, который утром 27 января в Днепре расстрелял пятерых человек на территории завода «Южмаш», сам связался с правоохранителями и сдался им.

Об этом сообщил заместитель директора территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве Владимир Шило, который находится на месте происшествия.

По его словам, Артем Рябчук, находясь в селе, попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.

Кроме этого, Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство из-за служебной халатности руководства Национальной гвардии, что повлекло трагедию. Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что должностные лица Нацгвардии «в условиях особого периода» небрежно относились к службе, когда организовывали охрану важных государственных объектов.