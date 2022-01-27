Австралийские ученые выявили в Млечном Пути неизвестный движущийся объект. Он «невероятно яркий»

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Австралийские ученые заявили, что выявили в Млечном Пути неизвестный вращающийся объект, который, по их словам, не похож ни на что виденное ранее.

Об этом сообщил Международный центр радиоастрономических исследований в релизе от 27 января.

Объект впервые выявил студент, по имени Тайрон ОʼДоэрти из Университета Кертин. Неизвестный объект излучает мощный выброс радиоэнергии в течение минуты каждые 18 минут.

Объекты, которые включаются и выключаются во Вселенной, не являются новыми для астрономов — они называют их «переходными процессами». Но объект, который был «включен» целую минуту, был «действительно странным». Команда работает над тем, чтобы понять больше.

Международный центр радиоастрономических исследований добавил, что, проанализировав многолетние данные, команда смогла установить, что объект находится на расстоянии около 4 000 световых лет от Земли, невероятно яркий и имеет чрезвычайно сильное магнитное поле.

Теории вокруг того, чем может быть объект, включают нейтронную звезду или белый карлик — это термин, который используют для остатков упавшей звезды. После ряда исследований и наблюдений ученые должны установить, было ли это редкое разовое событие или то явление, которое они раньше не наблюдали.