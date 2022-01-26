В России призвали обеспечить боевиков «ЛНР» и «ДНР» оружием

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Первый зампред Совета Федерации России Андрей Турчак заявил, что Москва должна поставить отдельные виды вооружений боевикам «ЛНР» и «ДНР».

Об этом он сказал в эфире одного из российских телеканалов.

«Считаю, что в этих условиях Россия должна предоставить Луганской и Донецкой «народным республикам» необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности... Надо остановить киевский режим», — подчеркнул Турчак.

По мнению российского политика, Украину «накачивают западным летальным оружием», а под видом инструкторов перебрасывают «кадровых военных НАТО, которые готовят подразделения Украины к ведению боевых действий в городских условиях». Сам же официальный Киев, по его словам, готовит военную агрессию.

Турчака также поддержал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, заявивший, что «Турчак — первый заместитель председателя Совета Федерации, очень уважаемый человек, и, если он это говорит, думаю, что он делает правильно».

«Если в ВСУ Украины постоянно идут какие-то вооружения из Великобритании, США, мы же не оставим их [«ДНР» и «ЛНР»] в беде. Не берданками же им воевать... Как говорил наш президент, если возникнет реальная угроза, тогда мы обязательно вмешаемся и поставим вопрос о государственности такой страны, как Украина», — добавил Джабаров, цитирует Интерфакс.

Заместитель председателя комитета российской Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Россия должна защищать граждан РФ, проживающих на территории оккупированного Донбасса, и уточнил, что таких там насчитывается 800 тысяч человек.

«Я предполагаю вероятность того, что мы можем в рамках военно-технического ответа, а это один из пунктов наших предложений по гарантиям безопасности, провести эти действия — поставки отдельных видов вооружения в «ДНР» и «ЛНР». В этом случае речь не идет о пересечении границы военнослужащими Вооруженных сил РФ», — заверил он в комментарии информагентству.

В то же время глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос о возможности поставки вооружений боевикам «ЛНР» и «ДНР» обвинил Украину в якобы саботаже Минских договоренностей.

«Мы являемся сторонниками безусловного выполнения Минских договоренностей, которые сейчас саботирует Украина. Западные кураторы украинского режима уверяли нас, что они добьются выполнения Киевом его обязательств по комплексу мероприятий, который был в Минске в 2015 году подписан. Прежде всего, в том, что касается особого статуса Донбасса. Исхожу из того, что это обязательство на Западе лежит и должно обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений. Тогда все вопросы отпадут. И я очень надеюсь, что так и будет», — сказал он.

Впоследствии партия «Единая Россия» обратилась к Кремлю с просьбой начать поставку военной помощи в «ДНР» и «ЛНР».

«Мы обращаемся к руководству нашей страны, чтобы оказать помощь Луганской и Донецкой «республикам» в виде снабжения необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан», — заявил глава фракции «Единой России» в Думе Владимир Васильев.