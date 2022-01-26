В Южной Корее создали биосенсор для выявления коронавируса. Он выдает результат через 30 минут

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Группа ученых в Южной Корее создала биосенсор для выявления коронавируса в организме человека. Он выдает результат через 30 минут.

Об этом пишет Yonhap.

Ученые уверяют, что результаты биосенсора так же точны, как и результаты ПЦР-теста на коронавирус.

Биосенсор выявляет коронавирус с помощью ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2). Этот вирусный рецептор является общим для всех известных штаммов коронавируса — благодаря ему в клетки человека попадает коронавирус.

В то же время ПЦР-тест — это молекулярный тест. Он ищет генетический материал коронавируса в полученных образцах, поэтому обработка его результатов длится гораздо дольше.