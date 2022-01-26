В зоопарке США умер Оззи — самый старый в мире самец гориллы

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В США, в штате Джорджия в зоопарке Атланты умер Оззи — самый старый в мире самец гориллы, ему был 61 год.

Об этом говорится в заявлении зоопарка.

Животное нашли мертвым 25 января, причина смерти пока неизвестна, это установит вскрытие. В прошлый четверг, 20 января, у него снизился аппетит, и ветеринарная служба оказывала ему поддержку, чтобы побуждать есть и пить. В последние 24 часа у него дополнительно появился отек лица и слабость.

«Это сокрушительная потеря для зоопарка Атланты. Хотя мы знали, что это время когда-нибудь наступит, эта неизбежность никак не может остановить глубокую грусть, которую мы испытываем из-за потери легенды», — сказал Реймонд Кинг, президент и главный исполнительный директор зоопарка.

CNN пишет, что смерть Оззи наступила лишь через несколько дней после того, как его сожительница Чумба была подвергнута эвтаназии из-за ухудшения состояния здоровья. Ей было 59 лет. Они были вместе более 15 лет.

Оззи был настоящей живой легендой истории зоопарка: он был единственным представителем первого поколения выживших горилл, которые прибыли в зоопарк Атланты в 1988 году. Также Оззи вошел в историю зоологии в 2009 году, когда стал первой гориллой в мире, когда-либо принимавшей участие в добровольном измерении артериального давления.

У Оззи осталась дочь Кучи, сыновья Кекла, Стади и Чарли; внучка Лулу; правнучка Энди и правнук Флойд, они живут в зоопарке Атланты. Его наследие также включает детей, внуков и правнуков, которые живут в других зоопарках США и Канады.

Вот так Оззи праздновал свое 60-летие:

Западные равнинные гориллы находятся под угрозой исчезновения. По данным Международного союза охраны природы, 25-летний период угрозы от браконьерства, незаконной охоты с целью продажи мяса диких животных, проблем с окружающей средой и новых болезней привел к сокращению популяции западных равнинных горилл на 60%. В некоторых частях Западной Африки их популяция уменьшилась на 90%.

С 1980-х годов в зоопарке Атланты родилось 24 гориллы. Исследования сотрудников этого зоопарка повлияли на улучшение ухода за гориллами в зоопарках, а также на углубление понимания биологии горилл благодаря более чем 100 опубликованным статьям о материнской заботе, репродукции и социальном поведении.