Великобритания и Норвегия отменили карантин после пересечения границ для невакцинированных от коронавируса

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Barcroft Media / Contributor

Великобритания отменит карантин для прибывающих в страну путешественников с 11 февраля.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Так, с 04:00 пятницы, 11 февраля, Британия отменяет требование делать ПЦР-тест по прибытии в страну для путешественников, вакцинированных рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения препаратами. Они должны будут только заполнить упрощенную анкету, указав в ней статус прививки, историю поездок и контактные данные.

В то же время люди, которые не считаются полностью вакцинированными, в частности непривиты или привиты непризнанными ВОЗ вакцинами, должны сделать тест перед въездом и максимум на второй день после прибытия в Британию.

Путешественники до 18 лет по-прежнему не должны делать тесты на границе.

Отметим, что в случае выявления коронавируса человек должен будет самоизолироваться.

Норвегия тоже решила с 26 января отменить карантин после въезда в страну.

Как указано на сайте правительства, речь идет в частности о тех туристах, которые не привиты вообще или вакцинированы препаратом, который не одобрила ВОЗ.

С завтрашнего дня попасть в Норвегию можно будет только со справкой о негативном результате ПЦР- или экспресс-теста на коронавирус. По прибытии человек должен пройти еще один тест, а в случае выявления коронавируса отправиться на самоизоляцию.

Кроме того, иностранцы при пересечении границы должны заполнить регистрационную анкету (не распространяется на детей до 16 лет).

В то же время в Норвегии подчеркнули, что могут снова ввести карантин «в случае изменения ситуации с заражением или появления нового варианта вируса, который потребует более строгих мер».