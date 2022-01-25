Великобритания и Норвегия отменили карантин после пересечения границ для невакцинированных от коронавируса
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Barcroft Media / Contributor
Великобритания отменит карантин для прибывающих в страну путешественников с 11 февраля.
Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Так, с 04:00 пятницы, 11 февраля, Британия отменяет требование делать ПЦР-тест по прибытии в страну для путешественников, вакцинированных рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения препаратами. Они должны будут только заполнить упрощенную анкету, указав в ней статус прививки, историю поездок и контактные данные.
В то же время люди, которые не считаются полностью вакцинированными, в частности непривиты или привиты непризнанными ВОЗ вакцинами, должны сделать тест перед въездом и максимум на второй день после прибытия в Британию.
Путешественники до 18 лет по-прежнему не должны делать тесты на границе.
Отметим, что в случае выявления коронавируса человек должен будет самоизолироваться.
Норвегия тоже решила с 26 января отменить карантин после въезда в страну.
Как указано на сайте правительства, речь идет в частности о тех туристах, которые не привиты вообще или вакцинированы препаратом, который не одобрила ВОЗ.
С завтрашнего дня попасть в Норвегию можно будет только со справкой о негативном результате ПЦР- или экспресс-теста на коронавирус. По прибытии человек должен пройти еще один тест, а в случае выявления коронавируса отправиться на самоизоляцию.
Кроме того, иностранцы при пересечении границы должны заполнить регистрационную анкету (не распространяется на детей до 16 лет).
В то же время в Норвегии подчеркнули, что могут снова ввести карантин «в случае изменения ситуации с заражением или появления нового варианта вируса, который потребует более строгих мер».
- Ранее Евросоюз изменил правила для путешествий внутри блока — свободно смогут передвигаться туристы с ковид-сертификатами. Нововведения начнут действовать с 1 февраля.
- Тем временем правительство Ирландии решило отменить почти все карантинные меры.
- ВОЗ прогнозирует, что пандемия закончится в 2022 году, но для этого страны до июля должны вакцинировать не менее 70% населения.