Президент Хорватии заявил, что Украине не место в НАТО. Он обещает отозвать своих военных на фоне напряжения с Россией

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Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украине «не место в НАТО» и в случае войны России с Украиной его страна максимально дистанцируется от этого. Также он обещает отозвать с востока Европы хорватский военный контингент, входящий в силы НАТО.

Об этом сообщает издание Dnevnik.

Миланович заявил, что Хорватия «не будет пожарным» в конфликте России и Украины. Он заявил, что Украине нужно слушать не только Запад, но и Россию, а Революцию достоинства он считает «государственным переворотом».

По словам Милановича, он будет всеми силами мешать любому вовлечению Хорватии в конфликт между РФ и Украиной.