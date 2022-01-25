Чехия рассмотрит вопрос отправки своих военных в Украину, если получит запрос. Также там готовы принять украинцев в случае эвакуации
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Flickr / World Armies
Чехия рассмотрит вопрос отправки в Украину символического контингента военных, если получит соответствующий запрос. Также там готовы принять украинцев в случае эвакуации.
Об этом заявила министр обороны Яна Чернохова в интервью Denik N.
«О наших военных нас еще никто не спрашивал. Если придет запрос, мы его рассмотрим», — объяснила она.
Также она подтвердила информацию о поставках в Украину артиллерийских снарядов. Кроме того, Чехия готова принять украинцев, если им придется эвакуироваться в случае боевых действий.
«Это очень близкая нам страна, здесь живет большое украинское сообщество, и если оно поедет домой, мы это тоже ощутим. С другой стороны, если им потребуется отправить некоторых женщин и детей в безопасное место в случае конфликта, Чешская Республика также должна сотрудничать в этом отношении», — сказала Чернохова.
- Правительство Чехии намерено предоставить Украине артиллерийские снаряды. Соответствующие предложения готовятся Министерством обороны. Помощь Украине оказывают на фоне возможного вторжения войск России. Накануне противотанковое оружие передала Великобритания. Также оружие планируют передать страны Балтии — речь идет о Javelin и Stinger.