Чехия рассмотрит вопрос отправки своих военных в Украину, если получит запрос. Также там готовы принять украинцев в случае эвакуации

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Flickr / World Armies

Чехия рассмотрит вопрос отправки в Украину символического контингента военных, если получит соответствующий запрос. Также там готовы принять украинцев в случае эвакуации.

Об этом заявила министр обороны Яна Чернохова в интервью Denik N.

«О наших военных нас еще никто не спрашивал. Если придет запрос, мы его рассмотрим», — объяснила она.

Также она подтвердила информацию о поставках в Украину артиллерийских снарядов. Кроме того, Чехия готова принять украинцев, если им придется эвакуироваться в случае боевых действий.

«Это очень близкая нам страна, здесь живет большое украинское сообщество, и если оно поедет домой, мы это тоже ощутим. С другой стороны, если им потребуется отправить некоторых женщин и детей в безопасное место в случае конфликта, Чешская Республика также должна сотрудничать в этом отношении», — сказала Чернохова.