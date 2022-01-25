Полиция Британии проведет расследование вечеринок в офисе премьера во время локдауна
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Stephanie Keith / Getty Images
Полиция Великобритании проведет расследование вечеринок в офисе премьера Бориса Джонсона во время локдауна. Там считают, что есть определенные признаки нарушения карантинных мер.
Об этом пишет BBC.
По словам комиссара Крессиды Дик, расследование началось после получения информации, предоставленной следственной группой британского правительства, проводившей внутреннее расследование.
В самом правительстве заверили, что внутреннее расследование тоже будет продолжаться. Там также признавали, что члены правительства и персонал собирались на вечеринки, в частности, на день рождения премьера Бориса Джонсона, но делали это согласно всем карантинным правилам.
- По данным СМИ, 16 апреля 2021 года Джонсон с супругой Керри и 40 сотрудниками устроили вечеринку в саду на Даунинг-стрит. Накануне секретарь премьера Мартин Рейнольдс разослал всем приглашения, где просил приносить свою выпивку. The Guardian опубликовало фото, вероятно, с этой вечеринки. На следующий день состоялось прощание с принцем Филиппом. Оппозиция и некоторые члены Консервативной партии потребовали от Джонсона уйти в отставку, но он отказался.
- Ранее СМИ выложили видео, на котором сотрудники офиса Джонсона в разгар локдауна в декабре 2020 года в шутку предлагают выдать свой рождественский корпоратив за деловую встречу. Проводился ли сам корпоратив, неизвестно.