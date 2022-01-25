Полиция Британии проведет расследование вечеринок в офисе премьера во время локдауна

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Stephanie Keith / Getty Images

Полиция Великобритании проведет расследование вечеринок в офисе премьера Бориса Джонсона во время локдауна. Там считают, что есть определенные признаки нарушения карантинных мер.

Об этом пишет BBC.

По словам комиссара Крессиды Дик, расследование началось после получения информации, предоставленной следственной группой британского правительства, проводившей внутреннее расследование.

В самом правительстве заверили, что внутреннее расследование тоже будет продолжаться. Там также признавали, что члены правительства и персонал собирались на вечеринки, в частности, на день рождения премьера Бориса Джонсона, но делали это согласно всем карантинным правилам.