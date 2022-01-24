Кабмин изменил порядок назначения глав райадминистраций в Киеве. Теперь кандидатов будет предлагать премьер

Новости

Скакодуб Андрій / POOL / УНИАН

Кабинет министров Украины изменил порядок назначения и увольнения глав районных государственных администраций (РГА) в Киеве — теперь кандидатов на должность будет предлагать премьер-министр.

Соответствующее постановление подписал 24 января глава правительства Денис Шмыгаль.

Отметим, раньше главы РГА в Киеве назначались и увольнялись с должности в соответствии с предложениями главы Киевской городской госадминистрации.

Такие же изменения были установлены в отношении глав РГА в Севастополе.

В то же время, последнее слово по-прежнему будет за президентом. Представление должен подать Кабмин.