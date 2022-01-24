«Знаем обо всем, готовы ко всему». Зеленский заверил украинцев, что ситуация на границе под контролем

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги заседания Совета национальной безопасности и обороны, заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

«Знаем обо всем, готовом ко всему, верим в лучшее и делаем для этого абсолютно все, что необходимо», — заявил Зеленский.

Он добавил, что к работе над вопросами безопасности привлечены партнеры Украины, дипломаты и военные.

«Они у нас лучшие, они нас защищают, а нам нужно защищать их — быть спокойными и не кричать «все пропало», – сказал президент и добавил, «ситуация остается под контролем, и причин для паники нет».

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал журналистов и населения «немножко снизить напряжение» в сообщениях о военных действиях России.

«Сейчас нет оснований для сообщений о полномасштабном наступлении со стороны России», — сказал Данилов и подчеркнул, что нет никаких оснований «раздувать эту ситуацию и пугать общество».