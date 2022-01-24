Премьер-министр Денис Шмыгаль: На фоне политической ситуации угроз украинской экономике нет

Новости

Пресс-служба Кабинета министров Украины

Угроз функционированию украинской экономики нет, кроме информационного, а особенно дезинформационного давления. Других факторов, которые могут нанести дестабилизацию национальной экономике на сегодня нет.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам заседания СНБО 24 января.

Он добавил, что сейчас в Украине самый высокий уровень золотовалютных резервов — более 30 миллиардов долларов.

Также, по его словам, правительство ожидает, что Международный валютный фонд пересмотрит программу для Украины, вероятно, это может произойти в феврале этого года.

Перед этим секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сейчас нет никаких причин для паники в Украине.

«Я хотел бы обратиться ко всем вам, друзьям и коллегам, немного уменьшить то напряжение, которое на сегодняшний день существует. Сложившаяся ситуация для нас вполне понятна. Нет на сегодняшний день никаких причин для того, чтобы мы с вами паниковали», — подчеркнул Данилов.