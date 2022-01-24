Суд продлил меру пресечения подозреваемым Антоненко и Кузьменко по делу Шеремета
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Стас Юрченко / «Ґрати»
Шевченковский райсуд Киева оставил Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко под ночным домашним арестом по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщает «Укринформ» из зала суда.
Защита Антоненко и Кузьменко просила для подозреваемых личное обязательство вместо ареста. Также суд оставил без удовлетворения ходатайство адвоката Кузьменко на предоставление временного доступа к ряду документов, которые находятся у Офиса генерального прокурора, Администрации Госпогранслужбы и Киевского научно-исследовательского института судэкспертиз.
Касательно третьей подозреваемой — Яны Дугарь (находится под личными обязательствами) — суд успел исследовать лишь часть доказательств ее защиты. По Дугарь заседание продолжат 9 февраля.
- 12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Впоследствии на брифинге правоохранители представили часть результатов следствия и назвали подозреваемых: военная медсестра Яна Дугарь, врач Юлия Кузьменко, музыкант и сотрудник Сил спецопераций Андрей Антоненко.
- Впоследствии фигурантам дела изменили подозрение. Андрей Антоненко теперь является не организатором убийства, а исполнителем по предварительному сговору, Юлия Кузьменко тоже является исполнителем, а Яна Дугарь — пособником.