Новым президентом ПАСЕ стал пророссийский политик Тини Кокс. Представителей Украины избрали вице-президентами политгруппы и комитета

Новости

Пресс-служба Парламентской Ассамблеи Совета Европы

Новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал представитель от Нидерландов Тини Кокс.

Об этом сообщается на странице ПАСЕ в Twitter.

«Поздравляем Тини Кокса (Нидерланды, UEL), который только что избран следующим президентом Парламентской ассамблеи», — говорится в сообщении.

Отметим, Кокс набрал 164 голоса, кандидат из Украины, глава украинской делегации Мария Мезенцева — 80 голосов. Кокс известен своей пророссийской позицией, именно он был инициатором возвращения делегации России в ассамблею в 2019 году.

Как сообщила Мезенцева в своем Telegram-канале, также были автоматически назначены 18 вице-президентов, в частности замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Евгения Кравчук переизбрана на пост вице-президента ALDE (Альянс либералов и демократов за Европу).

Также вице-президентом Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц ПАСЕ стал нардеп от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

А вот полномочия вице-президента Петра Толстого, возглавляющего российскую делегацию, как и полномочия самой делегации, были обжалованы.

«54 за из 20 необходимых — завтра [25 января] состоится тайное голосование за господина Толстого — до этого он считается не избранным», – написала Мезенцева.

Рассмотрение вопроса об обжаловании полномочий российской делегации в ПАСЕ состоится 26 января. В частности, представительница украинской делегации Евгения Кравчук подала отвод по процедурным основаниям, ее поддержали 47 парламентариев.

«Ведь российский парламент сформирован по результатам выборов, включающих голоса с незаконно оккупированной территории Крыма. Напомнила иностранным коллегам о позиции Венецианской комиссии по включению непризнанной международной территории в общенациональный избирательный округ для проведения парламентских выборов, в которой прямо указано: организация выборов на аннексированной территории не оправдывает и не может оправдать аннексию», — написала она на своей странице в Facebook.

Также глава литовской делегации Эмануэлис Зингерис подал отвод в отношении делегации из России по существу. Его поддержали 49 парламентариев.

Теперь Ассамблея должна проголосовать за один из трех вариантов: ратифицировать полномочия, не ратифицировать их или ратифицировать их «вместе с лишением или приостановлением некоторых прав на участие или представительство» членов делегации.