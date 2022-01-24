В Польше туристка из Нидерландов сделала нацистское приветствие у концлагеря «Аушвиц» — и теперь заплатит штраф

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Ben Tilley / Flickr

Польша оштрафовала туристку из Нидерландов за нацистское приветствие на месте бывшего концлагеря «Аушвиц». Об этом сообщает BBC.

29-летняя женщина сделала этот жест перед воротами Arbeit Macht Frei («Труд освобождает»). Охранники заметили женщину прямо во время позирования для фото, которое сделал ее муж. Полиция предъявила ей обвинение в участии в нацистской пропаганде. Прокуратура выписала штраф, женщина согласилась его заплатить (сколько — неизвестно) и назвала этот поступок «неудачной шуткой».

Это не первый случай задержания иностранцев за пропаганду нацизма в Польше – обвинение, за которое можно получить до двух лет тюрьмы. Так например, в 2013 году двух турецких студентов оштрафовали и приговорили за такое приветствие к шести месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на три года.

«Аушвиц» — это нацистский лагерь смерти, который создала Германия на оккупированной польской земле во время Второй мировой войны. За четыре с половиной года после открытия в 1940 году в лагере убили по меньшей мере 1,1 миллиона человек. Почти один миллион из них были евреями. Большинство жертв отправили умирать в газовые камеры.